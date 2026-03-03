ТСН в социальных сетях

Зеленский уволил заместителя руководителя ОП: куда его отправил

Владимир Зеленский уволил Игоря Брусила с должности заместителя руководителя ОП и назначил его послом Украины в Италии.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Офис президента

Офис президента / © Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Игоря Брусила с должности заместителя руководителя Офиса президента.

Соответствующий документ №216/2026 обнародован 3 марта.

В тот же день другим указом №217/2026 глава государства назначил Игоря Брусила Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Итальянской Республике.

Оба решения вступили в силу с момента подписания.

Кто такой Игорь Брусило

Игорь Брусил. / © Фото из открытых источников

Игорь Брусил. / © Фото из открытых источников

Игорь Брусило родился в 1980 году. Имеет два высших образования: окончил с отличием Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "Перевод" и Украинскую академию внешней торговли по специальности "Международное право".

Профессиональную деятельность начал в 2002 году в Администрации Президента Украины. Затем работал в Аппарате Верховной Рады Украины, а с 2007 года занимал дипломатические должности в Посольстве Украины в Италии.

В 2012-2021 годах работал в Офисе президента, где прошел путь от главного консультанта до руководителя Службы государственного протокола и церемониала.

17 марта 2021 года указом президента был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины.

Также Владимир Зеленский объяснил, почему привлек руководителя своего офиса Кирилла Буданова в переговорный процесс о мире. Глава государства стремится создать единый фронт, чтобы лишить Россию возможности манипулировать разными каналами связи.

