- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 186
- Время на прочтение
- 1 мин
Зеленский уволил заместителя руководителя ОП: куда его отправил
Владимир Зеленский уволил Игоря Брусила с должности заместителя руководителя ОП и назначил его послом Украины в Италии.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Игоря Брусила с должности заместителя руководителя Офиса президента.
Соответствующий документ №216/2026 обнародован 3 марта.
В тот же день другим указом №217/2026 глава государства назначил Игоря Брусила Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Итальянской Республике.
Оба решения вступили в силу с момента подписания.
Кто такой Игорь Брусило
Игорь Брусило родился в 1980 году. Имеет два высших образования: окончил с отличием Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "Перевод" и Украинскую академию внешней торговли по специальности "Международное право".
Профессиональную деятельность начал в 2002 году в Администрации Президента Украины. Затем работал в Аппарате Верховной Рады Украины, а с 2007 года занимал дипломатические должности в Посольстве Украины в Италии.
В 2012-2021 годах работал в Офисе президента, где прошел путь от главного консультанта до руководителя Службы государственного протокола и церемониала.
17 марта 2021 года указом президента был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины.
Также Владимир Зеленский объяснил, почему привлек руководителя своего офиса Кирилла Буданова в переговорный процесс о мире. Глава государства стремится создать единый фронт, чтобы лишить Россию возможности манипулировать разными каналами связи.