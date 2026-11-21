Маркарова, Зеленский и Сибига / © ТСН

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Вопрос назначения нового посла Украины в Соединенных Штатах приобрел особую важность после избрания нового состава американского Конгресса. Президент Владимир Зеленский уже назвал нескольких потенциальных кандидатов на эту должность, однако, вероятно, окончательное решение может быть более близким, чем кажется. Более того, кадровые перестановки на американском направлении могут затронуть и Министерство иностранных дел Украины.

Такое мнение высказал украинский политолог Владимир Фесенко на своей странице в Facebook.

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Посол Украины в США: почему Зеленский может вернуть Оксану Маркарову

По словам эксперта, Украине необходимо как можно быстрее наладить контакты с вновь избранными сенаторами и конгрессменами, а также будущими руководителями обеих палат Конгресса США и ключевых комитетов. Кроме того, нужно возобновить активную коммуникацию с Белым домом и Государственным департаментом, учитывая имеющиеся и потенциальные вызовы на американском направлении.

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Фесенко обратил внимание, что 21 ноября во время общения с журналистами президент назвал несколько фамилий претендентов на должность посла. Однако, по мнению политолога, это может быть только демонстрацией возможных вариантов — подобная ситуация уже возникала в июле во время собеседований на должность премьер-министра.

«Есть у меня ощущение, что Зеленский уже определился с тем, кто будет представлять Украину в Вашингтоне. Обратите внимание, какую кандидатуру он назвал первой — Оксана Маркарова, которая была на этом посту с февраля 2021 по август 2025 год. Несколько дней назад Зеленский встречался с ней. Возможно, это был разговор о повторном назначении», — предположил политолог.

Фесенко считает, что у Маркарова есть ряд преимуществ перед другими потенциальными кандидатами. В частности, ей не придется тратить время на адаптацию: она живет в США и хорошо ориентируется в вашингтонском политикуме. Кроме того, благодаря нынешнему статусу спецпредставительницы президента, она может начать переговоры с обновленным Конгрессом еще до официального назначения.

Политолог также прокомментировал критику в адрес Маркаровой из-за событий сентября 2024 года. Тогда визит Зеленского на завод по производству боеприпасов в Пенсильвании вызвал недовольство среди республиканцев, в частности, тогдашнего спикера Палаты представителей Майка Джонсона. По мнению Фесенко, нынешняя политическая ситуация в Вашингтоне отличается от той, что была два года назад.

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«Но сейчас Джонсон уходит с этого поста, и спикером Палаты представителей будет представитель Демократической партии. Маркаров может быть назначен как раз для более активной работы с конгрессменами от Демократической партии. Она работала при администрации Байдена и хорошо знает верхушку Демократической партии», — объяснил Фесенко.

Он также предположил, что для президента важно иметь в Вашингтоне «стопроцентно свою фигуру».

Андрей Сибига может стать послом в США: готовят ли замену министра иностранных дел

Особое внимание политолог обратил на то, что среди возможных кандидатов на должность посла Зеленский упомянул действующего министра иностранных дел Андрея Сибига. Президент отметил, что тот «имеет достаточный уровень для такой должности».

По мнению Фесенко, такое упоминание может быть не случайным. Он предполагает, что фамилия Сибиги в перечне потенциальных послов может свидетельствовать о подготовке кадровых изменений и поиске нового главы МИД.

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Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский назвал имена потенциальных кандидатов на должность посла Украины в США. Среди них бывшая посолка Оксана Маркарова, эксглава МИД Дмитрий Кулеба, бывшая премьер-министр Юлия Свириденко, заместитель руководителя Офиса президента Сергей Кислица и действующий министр иностранных дел Андрей Сибига.

По словам главы государства, в общей сложности претендентов по меньшей мере семеро. Зеленский не исключил, что Украину в Вашингтоне может представлять опытный военный с высоким уровнем английского языка.

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