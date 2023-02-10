Зеленский в Брюсселе передал лидерам ЕС перечень необходимого Украине вооружения — СМИ

На вопрос, откуда Украина получила информацию о военных запасах стран-членов ЕС, европейский чиновник ответил, что власти Украины информированы, у нее есть контакты. По его словам, с такими возможностями разведки не удивительно, что украинцы могут противостоять России.

Президент Владимир Зеленский во время встречи с лидерами ЕС в четверг передал списки пожеланий по поставкам вооружений.

Об этом, как передает "Европейская правда", в пятницу агентству DPA рассказал высокопоставленный чиновник ЕС. Эту информацию также подтверждает издание Spiegel.

По словам собеседника DPA, запросы Украины были приспособлены к соответствующим военным запасам стран-членов ЕС – это имело целью усилить давление на отдельные государства, чтобы они оказали больше помощи для противостояния российской агрессии.

"То, что делают украинцы, очень разумно… Они точно знают, что им нужно и знают, о чем просить", – прокомментировал европейский чиновник.

На вопрос, откуда Украина получила информацию о военных запасах стран-членов ЕС, собеседник DPA ответил: "Они информированы, у них есть контакты". По его словам, с такими возможностями разведки не удивительно, что украинцы могут противостоять России.

В то же время, источники DPA в правительстве Германии заявили в пятницу, что немецкая делегация не получала списка желаемого оружия от Зеленского. Его получение подтвердили канцлер Австрии Карл Нехаммер и премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Вполне возможно, предполагает агентство, что канцлер Олаф Шольц, а также президент Франции Эммануэль Макрон не получили список, поскольку они ранее провели переговоры с Зеленским в Париже.

Напомним, президент Украины аинтриговал новостями после своего турне в Европу. Владимир Зеленский отметил, что есть очень важные договоренности.

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