Зеленский в Брюсселе встретится с генсеком НАТО на фоне обострения злости РФ

Встреча намечена на 16 декабря.
Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Об этом говорится на сайте НАТО.
Отмечается, что встреча украинского президента и генсека Альянса запланирована на 16 декабря, четверг.
" В четверг, 16 декабря 2021 года, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет президента Украины Владимира Зеленского", — говорится в сообщении пресс-службы НАТО.
Пока подробностей встречи Зеленского со Столтенбергом нет. Однако, скорее всего, Зеленский и Столтенберг обсудят обострение военной агрессии РФ и заявление России о том, что НАТО должно отказаться от планов вступления Украины в Альянс.
После встречи Зеленский и Столтенберг выступят на совместной пресс-конференции для прессы. Ориентировочное время начала пресс-конференции 11:15 по киевскому времени.
Отметим, что 15 декабря в Брюсселе состоится саммит "Восточного партнерства", в котором примут участие главы государств и правительств ЕС. По информации СМИ, на мероприятии присутствует президент Украины Владимир Зеленский. Он планирует встретиться с новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
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