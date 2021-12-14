Зеленский в Брюсселе встретится с генсеком НАТО на фоне обострения злости РФ

Зеленский в Брюсселе встретится с генсеком НАТО на фоне обострения злости РФ

Встреча намечена на 16 декабря.

Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом говорится на сайте НАТО.

Отмечается, что встреча украинского президента и генсека Альянса запланирована на 16 декабря, четверг.

" В четверг, 16 декабря 2021 года, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет президента Украины Владимира Зеленского", — говорится в сообщении пресс-службы НАТО.

Пока подробностей встречи Зеленского со Столтенбергом нет. Однако, скорее всего, Зеленский и Столтенберг обсудят обострение военной агрессии РФ и заявление России о том, что НАТО должно отказаться от планов вступления Украины в Альянс.

После встречи Зеленский и Столтенберг выступят на совместной пресс-конференции для прессы. Ориентировочное время начала пресс-конференции 11:15 по киевскому времени.

Отметим, что 15 декабря в Брюсселе состоится саммит "Восточного партнерства", в котором примут участие главы государств и правительств ЕС. По информации СМИ, на мероприятии присутствует президент Украины Владимир Зеленский. Он планирует встретиться с новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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