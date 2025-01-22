Зеленский в Давосе ответил, будет ли снижать мобилизационный возраст до 18 лет

Зеленский считает, что в этой войне Запад не может ставить условия Украине.

Президент Владимир Зеленский продолжает отстаивать позицию, что Украине не следует снижать мобилизационный возраст.

Об этом он заявил в интервью Bloomberg на полях экономического форума в Давосе.

Согласно украинскому законодательству, мобилизуют на военную службу только мужчин в возрасте от 25 лет. Официальные лица США и других западных союзников призывают Украину снизить призывной возраст, в то время как Зеленский настаивает, что оружие и ракеты нужны больше, чем солдаты.

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"Если есть люди 25+ и у них нет оружия, то зачем мобилизовать еще младших людей – чтобы людей без оружия было еще больше? Должна быть логика и справедливость", – сказал глава государства западным журналистам.

Президент подчеркнул, что в этой войне Запад не может ставить условия Украине, равно как и Украина не может ставить условия Западу.

Зеленский считает "нечестным", когда Запад отказывается поставлять дальнобойное оружие и выдвигает Украине требование мобилизовать младших людей.

"Союзники говорят: "Инструкторы не могут приехать к вам в большом количестве. Учить вас в Украине мы не можем. Потому что это небезопасно. И кстати, вам нужно снизить мобилизационный возраст". Это несправедливый диалог", – считает президент.

Напомним, что советник Трампа Майк Уолтц заявил, что Украине нужно мобилизовывать с 18 лет.

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