Зеленский в Давосе обсудил с президентом Еврокомиссии открытие переговоров по членству в ЕС и разблокирование помощи на 50 млрд евро

Собеседники обсудили ключевые приоритеты повестки дня отношений между Украиной и ЕС на ближайшую перспективу.

На полях Всемирного экономического форума в Давосе президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом идет речь на сайте президента 16 января.

Собеседники обсудили ключевые приоритеты повестки дня отношений между Украиной и ЕС на ближайшую перспективу, прежде всего в контексте приближения нашей страны к фактическому началу переговорного процесса по вступлению Украины в ЕС.

Глава Украинского государства и президент Европейской комиссии договорились о начале скрининга украинского законодательства, что является очередным шагом на пути к открытию переговоров по членству Украины в Евросоюзе.

Отдельное внимание стороны уделили важности разблокирования решения о предоставлении нашей стране 50 млрд евро помощи ЕС на внеочередном заседании Европейского совета, которое состоится 1 февраля 2024 года. Владимир Зеленский выразил надежду на достижение консенсуса по этому вопросу.

Напомним, Зеленский в Давосе провел встречу с крупнейшими финансовыми фондами. Президент отметил важность привлечения частного капитала в проекты по восстановлению Украины.

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