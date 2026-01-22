Зеленский в Давосе заявил об угрозе для НАТО: подробности

Владимир Зеленский

Российские ракеты и дроны, которые сегодня терроризируют Украину, завтра могут быть направлены против любой страны НАТО.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Президент акцентировал внимание на том, что Украина четко знает расположение производственных мощностей врага. Однако разговоры о предоставлении необходимых средств поражения почти прекратились.

«В прошлом году почти весь прошел о дальнобойном оружии для Украины и все говорили, что решение было в пределах зоны досягаемости. Сейчас даже разговоров об этом нет, но российские ракеты и шахеды до сих пор есть. И мы до сих пор имеем координаты заводов, где они производятся. Сегодня они нацелены на Украину, завтра это может быть любая другая страна НАТО», — подчеркнул Владимир Зеленский.

По его словам, европейские партнеры пытаются избегать «неудобных» разговоров с Вашингтоном и Берлином.

«Здесь в Европе нам советуют не вспоминать Tomahawk американцам, чтобы не портить настроение, и нам говорят не спрашивать о ракетах Taurus. Когда речь идет о Турции, дипломаты говорят: не обидите Грецию. Когда о Греции — не обидите Турцию», — отметил президент.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп высказался о том, что окончание войны в Украине состоится «очень скоро».

Также мы писали, что посланец Трампа Стив Виткофф заявил, что мирный процесс по завершению войны вышел на финишную прямую.

К тому же, посланники президента США – Стив Виткофф и Джаред Кушнер — приедут в Москву на встречу с диктатором РФ Владимиром Путиным. Американские чиновники должны обсудить с ним план прекращения войны.