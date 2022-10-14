Зеленский в День защитников и защитниц обратился к украинцам: "Вернем все, что принадлежит нам по праву"

Глава государства уверен, что Украина победит в войне с Россией и вернет все свои территории.

Президент Владимир Зеленский поздравил граждан с Днем защитников и защитниц Украины, поблагодарил всех, кто продолжает бороться за свободу, и выразил надежду на победу в войне с Россией.

Об этом глава государства сказал в видеообращении 14 октября.

"Я хочу поблагодарить сейчас всех наших людей, которые сегодня поздравляли друг друга, которые поздравляли с праздником наших военных, всех наших воинов. Хочу поблагодарить тех, кто и сегодня продолжал работать ради нашей с вами силы. Хочу поблагодарить всех, кто и этот день, как и многие другие, провел в бою и на страже: в Николаевской и Херсонской областях, в Запорожской области, на Днепропетровщине, на Донбассе, на Харьковщине, в Одесской области и в центре нашей страны, на севере и на западе – во всех наших областях. По всей нашей государственной границе. Я благодарю всех, кто на страже нашего неба, нашего моря и нашего кибер-пространства", – сказал он.

Зеленский отдельно поблагодарил украинцев, которые находятся в оккупации, но вместе со всем государством отмечали этот праздник.

"Отдельно благодарю всех, кто сегодня пусть тихо, пусть молча, пусть только в своем сердце, но все же вместе со всем нашим государством отмечал День защитников и защитниц Украины, находясь на временно оккупированной территории или принудительно – на территории России. Украина обо всех помнит. Никого и ничего украинского не оставим врагу. Освободим все свое. Вернем все, что принадлежит нам по праву", – подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что Украина обязательно одержит победу и на нашей земле будет царить мир.

"Мы знаем с вами, что мы можем это сделать. И мы должны это сделать. Так обязательно будет. Должны вернуть мир. И сделаем это. Должны обеспечить нашему государству историческую победу. И это будет", – подытожил он.

Напомним, 14 октября – День защитников и защитниц Украины. Это большой государственный праздник, призванный почтить всех тех героев и героинь, которые мужественно защищают нашу родную Родину от врагов.

Ранее в Генштабе рассказали о последних успехах ВСУ. Украинские военные уничтожили в районах населенных пунктов Хлебодаровка Донецкой области, Токмак Запорожской области и Токаревка Херсонской области до 150 оккупантов и ранили еще около 100.