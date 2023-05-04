Зеленский в Гааге: местные депутаты уже окрестили этот визит "историческим"

Президент Владимир Зеленский выступил в Нидерландах перед парламентом. Далее украинский лидер направляется в Международный уголовный суд (МКС) в Гааге.

Президент Украины Владимир Зеленский 4 мая прибыл с официальным визитом в Нидерланды. Там глава государства выступил перед парламентом. Далее по плану визит в Гаагский суд и выступление на Всемирном форуме.

Об этом сообщает NOS.

Пока не известно, что именно президент говорил в парламенте страны, однако, по словам нидерландского депутата Тома ван дер Ли, речь Зеленского "была впечатляющей".

После визита в Международный криминальный суд в Гааге президент Зеленский выступит с речью под названием "Нет мира без справедливости" в конференц-центре Всемирного форума.

По информации NOS, в зале, где выступит Зеленский, шумно. Слова "исторический момент" уже употребляли несколько раз.

Напомним, 4 мая в Амстердаме традиционно пройдет День памяти о жертвах Второй мировой войны, однако нет информации о выступлении Зеленского на мероприятии. Некоторые политики возмущены визитом Зеленского именно в этот день.

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