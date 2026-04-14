Зеленский в Германии сделал резкое заявление о возвращении мужчин из-за границы

Зеленский в Берлине: Службы обеих стран должны заняться вопросом возвращения мужчин-нарушителей / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский отметил важность возвращения в Украину граждан мобилизационного возраста, которые находятся за границей.

Об этом глава государства сказал в рамках визита в Германию и встречи с канцлером Фридрихом Мерцом.

«Что касается молодых людей, которые сегодня не в Украине, а за границей, прежде всего это разные молодые люди. Я соглашаюсь с вами, что в отношении тех молодых людей, которые есть мобилизационного возраста и уехали за границу, и уехали временно, но оказалось, что на годы, и они уехали, многие из них уехали нарушая соответственно украинское законодательство», — отметил Зеленский.

По его словам, соответствующие службы Украины и Германии должны заниматься вопросом возвращения украинских мужчин мобилизационного возраста, выехавших за границу, нарушая украинское законодательство.

Зеленский подчеркнул, что вопрос возвращения мужчин — это, прежде всего, вопрос справедливости и ротации.

«Что касается этих людей, наши Вооруженные силы хотели бы, чтобы они вернулись. Безусловно, безусловно. Потому что нужен вопрос справедливости у нас. Люди, воины на фронте, им нужны ротации. Они же, хоть и железные, но давайте честно, у них есть семьи, они защищают свой дом. Ответственность должен нести каждый человек, гражданин Украины, имеющий силы для этого, конституционный долг и мобилизационный возраст. А есть другие молодые люди, которые уехали, не мобилизационного возраста, они имеют на это право», — подытожил президент.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин готовит механизмы возвращения украинских беженцев домой.