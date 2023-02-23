Зеленский в годовщину вторжения России в Украину проведет пресс-конференцию: детали

Точное время и локацию пресс-конференции Зеленского пока держат в секрете.

Президент Украины Владимир Зеленский проведет пресс-конференцию в годовщину полномасштабного наступления России на Украину, 24 февраля.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Пресс-конференция будет посвящена годовщине широкомасштабного нападения России и пройдет под названием "Февраль. Год несокрушимости".

Время и место проведения пресс-конференции пока не сообщают.

Отметим, что 24 февраля в 19:30, в день годовщины начала полномасштабной российской агрессии, на телеканале 1+1 Украина покажут документальный фильм "Февраль глазами 1+1", созданный редакцией ТСН. В фильме создатели вспомнят, как 1+1 пережил самый страшный день в истории независимой Украины и выстоял, кто первым проинформировал украинцев об ударах российской армии по территории Украины и как работал канал в первые дни вторжения.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предупредил, что в годовщину полномасштабного вторжения, 24 февраля, россияне могут использовать остатки ракет для нового удара по Украине и постараются атаковать на фронте.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский намерен принять участие в саммите НАТО. Он состоится в столице Литвы в Вильнюсе. Одной из основных тем на саммите лидеров НАТО станет поддержка Украины.

Читайте также: