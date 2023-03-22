Зеленский присвоил Харькову отличие "Город-герой Украины"

В среду, 22 марта, во время рабочей поездки в Харьковскую область президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды военным, отличившимся во время обороны Харьковской области от российских захватчиков.

Как сообщили на официальном сайте президента, защитники были награждены орденами Богдана Хмельницкого ІІ и ІІІ степеней, орденами Даниила Галицкого и "За мужество" ІІІ степени.

"Для меня честь наградить и поблагодарить каждого из вас за победу, которую вы несете ежедневно, за независимость, которую вы обеспечиваете, и за суверенитет, который защищаете. За будущее, которое вы дарите вместе со всеми воинами. Берегите себя, родных и близких”, – сказал перед вручением наград Владимир Зеленский.

Находясь в Харькове, украинский президент провел координационное совещание по актуальной ситуации безопасности в регионе.

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Во время совещания он передал городскому голове Игорю Терехову почетное отличие "Город-герой Украины", которое президент присвоил Харькову с целью отличия подвига, массового героизма и стойкости граждан в защите города во время отпора вооруженной агрессии России против Украины.

Указ о присвоении Харькову почетного знака отличия Владимир Зеленский подписал 6 марта 2022 года.

Напомним, по состоянию на февраль 2023 года в Харькове находится около 1,1 млн жителей. Люди начали постепенно возвращаться после того, как уехали в начале полномасштабного вторжения.

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