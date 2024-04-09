Зеленский в Харьковской области: президент проверил строительство фортификационных сооружений и укреплений (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Харьковскую область, где проверил строительство фортификационных сооружений и укреплений.

Об этом сообщили в пресс-службе Президента Украины.

Как отмечается, во время рабочей поездки глава государства ознакомился с процессом строительства оборонных сооружений и укреплений вблизи границы с государством-агрессором.

“Харьковская область – это очень важное направление. Мы должны быть подготовлены. А россияне должны видеть, что готовы обороняться. И чтобы наши люди понимали, что Украина подготовилась, если враг попытается наступать”, – подчеркнул Владимир Зеленский.

В то же время глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов отметил, что фортификации состоят из разветвленной системы траншей, блиндажей и других видов укрытий.

Зеленский проверил на Харьковщине строительство оборонных сооружений

Кроме того, в регионе обустраивают заградительные рубежи: бетонные пирамиды, "зубы дракона", противотанковые рвы. Проект строительства фортификационных сооружений разработало Министерство обороны Украины, учитывая опыт бойцов на первой линии защиты.

Напомним, что Зеленский провел совещание по ситуации в Харькове.

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