Зеленский в Луцке провел совещание по ситуации на границе с Беларусью

Владимир Зеленский провел совещание по ситуации с безопасностью в Волынской области.

Президент Украины Владимир Зеленский 9 июля провел координационное совещание по социально-экономической и безопасности ситуации в Волынской области.

Об этом сообщила прессслужба Офиса президента.

Начальник Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко проинформировал об обустройстве фортификационных и оборонных инженерных сооружений, а также о социально-экономической ситуации в граничащей с Беларусью области.

Участники совещания также заслушали доклад командующего ОУВ "Волынь" Владимира Миронюка об обстановке в зоне оперативной ответственности.

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко доложил о мерах по усилению защиты украинско-белорусского участка государственной границы на территории Волынской области.

Луцкий городской голова Игорь Полищук проинформировал участников совещания об обеспечении жизнедеятельности города и об оборонных мероприятиях в условиях военного положения.

Кроме того, была заслушана информация генерального директора ГП "Леса Украины" Юрия Болоховца о результатах деятельности предприятия за I полугодие 2023 года. Также во время совещания речь шла о криминогенной и оперативной обстановке в Волынской области.

Напомним, 9 июля в Луцк прибыли президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда. Визит президентов заранее не анонсировался.

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