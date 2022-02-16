Зеленский в Мариуполе провел совещание с силовиками и назвал свой личный долг

Президент Украины обсудил с силовым блоком модели поведения в угрожающий государству период.

Честный и откровенный разговор со своими согражданами президент Украины Владимир Зеленский назвал личной обязанностью. Глава государства также сообщил о совещании, состоявшемся в Мариуполе с участием силовиков.

Об этом он заявил 16 февраля на телемарафоне #UA разом, отвечая на вопросы ведущей "Право на владу" и ТСН Наталии Мосейчук о готовности в этот сложный период для страны вести прямой разговор с украинцами.

"Это мой долг, а не готовность. Мой личный, а также каждого человека, который здесь присутствует. А здесь — не только министр внутренних дел, глава СНБО, глава Офиса президента. Сегодня был подробный доклад о том, как мы вместе должны действовать в такой особый период. Поэтому здесь и СБУ, и Нацполиция, и Нацгвардия, и военные — все вместе", — подчеркнул президент.