Зеленский в обращении объявил о "новости, которую мы все давно ждали"

Украина получила еще две системы ПВО, которые, по словам президента, "сбивают все".

Главной новостью пятницы, 2 февраля, президент Украины Владимир Зеленский назвал получение от западных партнеров двух новых мощных систем противовоздушной обороны.

Об этом он объявил в своем традиционном вечернем обращении.

“Главная новость сегодня – новость, которой мы все давно ожидали. Ради которой мы на разных уровнях месяцами работали. Результат – в Украину прибыли еще две системы противовоздушной обороны", – сообщил украинский лидер.

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Владимир Зеленский не стал разглашать все подробности новых систем ПВО, но заверил, что они чрезвычайно мощны и будут работать для защиты регионов Украины.

"Все подробности, конечно, не стоит говорить публично. Но системы, которые сбивают все. Будем защищать регионы. Пока систем еще недостаточно для полной защиты Украины, но работаем ради этого каждый день”, — подчеркнул он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля провел заседание Ставки. Он сообщил, что обсуждались пять важных вопросов.

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