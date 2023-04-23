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Зеленский в обращении поблагодарил воинов и призвал украинцев поддерживать ВСУ: Победа будет общей

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Время на прочтение
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Зеленский в обращении поблагодарил воинов и призвал украинцев поддерживать ВСУ: Победа будет общей

Президент Владимир Зеленский. / Фото: Associated Press

Победа украинцев над российскими захватчиками будет общей.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил украинских защитников, которые сейчас борются с оккупантами за каждый метр земли и нашу свободу. Он начал с благодарности военным, которые сейчас в Авдеевке, Марьинке, Бахмуте и на Лиманском и Северском направлениях.

Об этом шла речь в вечернем видеообращении главы государства 23 апреля.

"Важно понимать в каждом нашем городе, в каждом селе – повсюду, где сейчас более-менее уже тихо, повсюду, где сегодня был просто спокойный весенний солнечный день: каждый день такой тишины в тыловых областях обретается нашими воинами в жестоких боях на передовой. ежедневных боях! Пожалуйста, прошу, уважайте это", — подчеркнул украинский лидер.

В видеообращении Зеленский сказал слова благодарности украинским воинам:

"35-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Остроградского, 55-я отдельная артиллерийская бригада "Запорожская Сечь", десантники нашей "семьдесятдевятки" — спасибо вам, воины! Неизменно храбры и крепки!

80-я бригада ДШВ – спасибо за образцовое уничтожение врага под Бахмутом. Молодцы, ребята!

54-я отдельная механизированная бригада имени гетмана Мазепы – спасибо за устойчивость и защиту позиций, а значит, за защиту Украины».

Президент также подчеркнул, что "Наша победа в этой войне будет общей". Он призвал помогать всем украинским воинам, когда это нужно, и поддерживать государство и оборону.

Зеленский за 23 апреля: Наша победа в этой войне будет общей

Зеленский за 23 апреля: Наша победа в этой войне будет общей

Напомним, ранее Зеленский сообщил, что 22 апреля вступили в силу три новых санкционных решения в отношении тех, кто вкладывается в российскую агрессию и поддерживает ее.

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Дата публикации
Просмотры
353
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