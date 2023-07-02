Зеленский в Одесской области сообщил подробности доклада командующего Военно-морскими силами ВСУ

Обсудили промежуточные результаты и перспективы развития программы морских дронов и ракетной программы.

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Одесскую область. Там он провел совещание, на котором заслушал доклад командующего Военно-морскими силами ВСУ Алексея Неежпапы по оперативной ситуации в Черном море.

Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы президента.

"Многие важные темы. Оперативная обстановка в Черном море, оборонные способности ВМС, стратегия развития Военно-морских сил ВСУ на время войны и в послевоенный период. Обсудили промежуточные результаты и перспективы развития программы морских дронов и ракетной программы", — отметил Зеленский.

Президент также поздравил военнослужащих ВМС с профессиональным праздником.

Также стало известно, что в Черном море на боевом дежурстве находится 9 российских кораблей. Среди них четыре носителя крылатых ракет "Калибр".

Ко Дню Военно-морских сил ВСУ ТСН проследила весь путь их трансформации : от советских до украинских.

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