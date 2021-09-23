Зеленский в ООН призвал мир поддержать освобождение Джелялова и еще около 450 политзаключенных РФ

Зеленский в ООН призвал мир поддержать освобождение Джелялова и еще около 450 политзаключенных РФ

Зеленский заявил, что "очень рассчитывает" на поддержку международного сообщества.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество поддержать освобождение заместителя главы Меджлиса Наримана Джелялова и еще около 450 украинцев, незаконно удерживаемых в ОРДЛО и РФ.

Соответствующий призыв он озвучил в среду, 22 сентября, во время своего выступления на общих дебатах 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Украинский лидер напомнил, что Джелялова незаконно задержали в Крыму в начале сентября. Также читайте Зеленский пригласил все страны ООН присоединиться к Крымской платформе: заявление "Российская Федерация обвиняет этого политолога, выдающегося журналиста, телеведущего, преподавателя права и истории в попытке взорвать участок газопровода. Вот вам цена свободы слова. Вот вам цена борьбы за свои права, за права человека", — высказался глава государства. Он отметил, что "очень рассчитывает" на поддержку международного сообщества в вопросе освобождения заместителя главы Меджлиса и еще около 450 украинцев, которые "незаконно удерживаются на временно оккупированных территориях Украины и в Российской Федерации".

"Призываю вас поддержать обновленные резолюции по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму и милитаризации нашего украинского оккупированного полуострова, которые будут вынесены на рассмотрение Генеральной ассамблеи до конца года", — добавил президент.

Напомним:

3-4 сентября оккупационные "правоохранительные органы" в Крыму провели очередные незаконные обыски и задержания граждан Украины. В частности, неизвестные ворвались в помещение первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, а также Эльдара Одаманова, Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова и Шевкета Усеинова. Их всех незаконно задержали и вывезли в неизвестном направлении.

граждан Украины. В частности, неизвестные ворвались в помещение первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, а также Эльдара Одаманова, Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова и Шевкета Усеинова. Их всех незаконно задержали и вывезли в неизвестном направлении. 6 сентября районный "суд" Симферополя арестовал Джелялова и братьев Ахтемовых на два месяца — до 4 ноября. Им объявили подозрение по статье "диверсия" Уголовного кодекса РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет. Оккупанты обвиняют крымских татар в якобы причастности к повреждению газопровода в районе села Перевальное под Симферополем.

Новости мира: в Крыму вновь произошли облавы, Наримана Джелялу арестовали на 2 месяца

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