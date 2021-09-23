Зеленский в ООН призвал мир поддержать освобождение Джелялова и еще около 450 политзаключенных РФ

Зеленский заявил, что "очень рассчитывает" на поддержку международного сообщества.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество поддержать освобождение заместителя главы Меджлиса Наримана Джелялова и еще около 450 украинцев, незаконно удерживаемых в ОРДЛО и РФ.
Соответствующий призыв он озвучил в среду, 22 сентября, во время своего выступления на общих дебатах 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
"Призываю вас поддержать обновленные резолюции по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму и милитаризации нашего украинского оккупированного полуострова, которые будут вынесены на рассмотрение Генеральной ассамблеи до конца года", — добавил президент.
Напомним:
- 3-4 сентября оккупационные "правоохранительные органы" в Крыму провели очередные незаконные обыски и задержания граждан Украины. В частности, неизвестные ворвались в помещение первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, а также Эльдара Одаманова, Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова и Шевкета Усеинова. Их всех незаконно задержали и вывезли в неизвестном направлении.
- 6 сентября районный "суд" Симферополя арестовал Джелялова и братьев Ахтемовых на два месяца — до 4 ноября. Им объявили подозрение по статье "диверсия" Уголовного кодекса РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет. Оккупанты обвиняют крымских татар в якобы причастности к повреждению газопровода в районе села Перевальное под Симферополем.