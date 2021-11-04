Зеленский в Раде прокомментировал отставку Тарана и назвал приоритеты для работы нового главы Минобороны

Зеленский в Раде прокомментировал отставку Тарана и назвал приоритеты для работы нового главы Минобороны

Таран был отправлен в отставку 3 ноября.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Верховную Раду, где на пленарном заседании 4 ноября рассматривают кадровые вопросы, и поблагодарил за работу бывшего министра обороны Андрея Тарана.

Об этом стало известно по трансляции ВРУ.

Президент, в частности, сказал, что Таран многое сделал для армии и военных. Впрочем, комментируя вероятное назначение Резникова вместо Тарана, Зеленский выразил уверенность в том, что у политика высокий потенциал. Потому президент призвал нардепов поддержать кандидатуру Резникова на должность министра обороны Украины.

"Отдают себя целиком и полностью, поэтому есть понятие ротации – не только бойцов на передовой, очень важно менять тех, кто отдал себя без остатка. Менять новыми профессиональными людьми, заряженными на 100%. Хочу поблагодарить Андрея Васильевича. Уверен, что его преемник должен высокий потенциал, чтобы стать вторым выдающимся украинцем", — заявил глава государства.

Также президент наметил главные приоритеты для нового главы Минобороны: укреплять обороноспособность страны и обеспечивать достойные условия для наших защитников и защитниц.

Напомним, ранее министр обороны Украины Андрей Таран подал в Верховную Раду заявление об отставке.

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