Зеленский в разговоре с Дудой заявил, что Европа и мир должны быть полностью защищены от России – террориста

Президент Украины Владимир Зеленский провел срочный телефонный разговор со своим польским коллегой Анжеем Дудой.

Глава государства сообщил, что стороны обменялись мнениями по поводу возможного российского ракетного удара по территории Польши.

«Говорил с Президентом Польши Анджеем Дудой. выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Польши от российского ракетного террора. Обменялись имеющейся информацией, выясняем все факты. Украина, Польша, вся Европа и мир должны быть полностью защищены от России – террориста», — сказал президент Украины.

Вечером, 15 ноября, взрывы прогремели в приграничной деревне в Польше вблизи украинской границы — Пшеводуве. По предварительной информации, туда прилетели российские ракеты или обломки. В результате атаки погибли два человека.

Позже в польских СМИ появилась информация, что возле Томашева в небо поднялись военные самолеты.

США, Британия, Германия и НАТО заявили, что изучают все обстоятельства инцидента. А в России открестились от того, что их ракеты упали на территорию Польши.

Комментируя этот инцидент, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал НАТО предоставить Украине самолеты и ПВО.

Сейчас в Польше проводят консультации по ст. 4 НАТО и повышают боевую готовность своих войск.