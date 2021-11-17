Зеленский в разговоре с главой Еврокомиссии заявил, что Украина "готова снизить стоимость транзита газа"

Зеленский в разговоре с главой Еврокомиссии заявил, что Украина "готова снизить стоимость транзита газа"

В ходе разговора Зеленский и Урсула фон дер Ляен обсудили идею создания региональной платформы по укреплению энергетической безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен.

Об этом идет речь на сайте Офиса президента.

Глава украинского государства и президент Еврокомиссии, в частности, говорили о:

ситуацию на границах с Украиной,

энергетический кризис в Европе,

миграционный кризис на европейско-белорусской границе.

Также стороны обсудили обострение ситуации на европейско-белорусской и украино-белорусской границах. Собеседники заявили, что "эта ситуация является гибридной атакой, требующей совместных усилий и взаимодействия". В ходе разговора глава Еврокомиссии и глава украинского государства обсудили пути расширения сотрудничества между Украиной и ЕС в миграционной сфере и возможности привлечения помощи ЕС для обустройства украинско-белорусской границы.

Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляен также подробно обсудили вопросы энергетической безопасности Европы. Президент Украины в очередной раз подчеркнул, что "проект "Северный поток – 2" является, прежде всего, угрозой безопасности для всей Европы". В этом контексте собеседники обсудили идею создания региональной платформы по укреплению энергетической безопасности.

Президент Украины подчеркнул, что "наше государство готово снизить стоимость транзита газа своей территорией и предоставить собственные подземные хранилища для хранения стратегического резерва топлива".

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и и.о. канцлера Германии Ангела Меркель во второй раз через неделю провели телефонный разговор.

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