Зеленский в разговоре с главой Еврокомиссии заявил, что Украина "готова снизить стоимость транзита газа"

В ходе разговора Зеленский и Урсула фон дер Ляен обсудили идею создания региональной платформы по укреплению энергетической безопасности.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен.
Об этом идет речь на сайте Офиса президента.
Глава украинского государства и президент Еврокомиссии, в частности, говорили о:
- ситуацию на границах с Украиной,
- энергетический кризис в Европе,
- миграционный кризис на европейско-белорусской границе.
Также стороны обсудили обострение ситуации на европейско-белорусской и украино-белорусской границах. Собеседники заявили, что "эта ситуация является гибридной атакой, требующей совместных усилий и взаимодействия". В ходе разговора глава Еврокомиссии и глава украинского государства обсудили пути расширения сотрудничества между Украиной и ЕС в миграционной сфере и возможности привлечения помощи ЕС для обустройства украинско-белорусской границы.
Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляен также подробно обсудили вопросы энергетической безопасности Европы. Президент Украины в очередной раз подчеркнул, что "проект "Северный поток – 2" является, прежде всего, угрозой безопасности для всей Европы". В этом контексте собеседники обсудили идею создания региональной платформы по укреплению энергетической безопасности.
Президент Украины подчеркнул, что "наше государство готово снизить стоимость транзита газа своей территорией и предоставить собственные подземные хранилища для хранения стратегического резерва топлива".
Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и и.о. канцлера Германии Ангела Меркель во второй раз через неделю провели телефонный разговор.