Зеленский в скором времени может посетить несколько столиц ЕС — в Bloomberg сообщили о цели

Визиты президента могут состояться в рамках его участия в Мюнхенской конференции безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время может посетить несколько столиц западноевропейских стран, чтобы призвать к большей поддержке из-за замедления финансирования из США.

Об этом говорится в сообщении Bloomberg.

Среди городов, куда может прилететь президент, упоминаются Париж и Берлин. В то же время, есть вероятность, что состоится визит Зеленского не только в ЕС, но и в Британию, а именно Лондона.

"В рамках поездки Зеленский, по всей вероятности, посетит Париж и Берлин, однако планы пока не подтверждены. Ожидается, что украинский лидер посетит ежегодную конференцию в Мюнхене, которая состоится 16-18 февраля", — сообщает агентство.

Собеседники Bloomberg отметили, что украинский президент намерен сосредоточиться на вопросах военной помощи, а также подписание соглашений о так называемых гарантиях безопасности.

Напомним, на днях глава Мюнхенской конференции безопасности Кристоф Гойсген заявил, что российские кафиры могут после Украины атаковать одну из стран НАТО.

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