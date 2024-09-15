Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США может объявить о готовности к локальному прекращению огня на отдельных участках фронта, что будет обсуждено с президентом Джо Байденом и кандидатами Камалой Гаррис и Дональдом Трампом.

Об этом пишет BILD со ссылкой на собственные источники.

Согласно информации, президент Украины Владимир Зеленский, будучи в США, планирует обсудить свой план победы. Этот план предусматривает возможность использования западного оружия для ударов по России и прекращение боевых действий на определенных фронтовых участках. Военный эксперт Карло Масала из Университета Бундесвера в Мюнхене отмечает, что такой подход Зеленского может быть попыткой кардинально изменить ситуацию на фронте, что свидетельствует об определенном уровне отчаяния в Украине.

Напомним, по мнению Виталия Портникова, переговоры между Украиной и Россией по окончании войны в нынешних условиях невозможны, однако стороны могут договориться о прекращении огня на некоторых условиях.

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