Зеленский в США может объявить о "заморозке" войны: в ОП отреагировали на громкую статью BILD

В ОП подчеркнули, что Украина не согласится на "Минск-3" или любой другой формат для урегулирования войны.

В Офисе президента опровергли статью известного немецкого издания BILD, что президент Владимир Зеленский в США вроде бы может объявить о замораживании боевых действий. Украина против любой "заморозки" войны.

Об этом подчеркнул советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин.

"План победы BILD не видел, и из тех нескольких людей, которые на сегодняшний день вовлечены президентом в подготовку плана победы, никто из BILD не говорил. "Минск-3" или любой другой никто россиянам не подарит. Украина против любой заморозки войны, и на всех уровнях власти Украины говорят об этом. И для нас важно, чтобы Соединенные Штаты поддержали именно план победы Украины, а не капитуляции или заморозки", — прокомментировали нам.

У Зеленского отметили, что план победы Украины будет представлен сначала Соединенным Штатам, потому что именно "Америка способна обеспечить реализацию его наполнения".

Напомним, немецкое издание BILD со ссылкой на собственные источники сообщило, что Владимир Зеленский во время визита в США планирует обсудить свой план победы, в частности, о готовности Украины к локальному прекращению огня на отдельных участках фронта.

Давим! Это должно ощущаться на фронте - Зеленский

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