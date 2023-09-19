Зеленский в США посетил украинских военных, проходящих реабилитацию

Президент прибыл на Генассамблею ООН, где запланировано его выступление.

Президент Владимир Зеленский, прибывший с визы том в США на Генеральную ассамблею ООН, посетил украинских военных в американском госпитале.

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Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что президент вечером 18 сентября прибыл в Соединенные Штаты Америки с рабочим визитом. Сразу по прибытии в Нью-Йоркский он уехал в гости пита к украинским бойцам, которые проходят там реабилитацию после ранения.

Отметим, что президент прибыл на Генассамблею ООН, где запланировано его выступление.

Кроме того, во время визита в США Зеленский проведет ряд встреч. В частности, в Вашингтоне пройдут переговоры с президентом США Джо Байденом и лидерами палат и партий Конгресса.

Напомним, ранее сообщалось, что встреча президентов США и Украины должна пройти 21 сентября.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Владимир Зеленский ответил, отдаст ли Украина РФ землю в "обмен на мир".

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