Зеленский в своем обращении прокомментировал ситуацию вокруг НАБУ и САП (видео)

Президент Владимир Зеленский / © t.me/V_Zelenskiy_official

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Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с руководителями основных правоохранительных и антикоррупционных органов. Участниками встречи стали директор НАБУ Семен Кривонос, руководитель САП Александр Клименко, Генеральный прокурор Руслан Кравченко и глава СБУ Василий Малыш.

Об этом глава государства сообщил в своем обращении.

«Говорил с руководителем НАБУ Семеном Кривоносом, прокурором САП Александром Клименко, Генеральным прокурором Русланом Кравченко, главой Службы безопасности Украины Василием Малюком — разные вызовы. Мы все это обсудили», — отметил Зеленский.

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Он подчеркнул, что антикоррупционная инфраструктура должна работать стабильно и без внешнего влияния, особенно без российского.

«Антикоррупционная инфраструктура будет работать. Только без российских влияний — от этого надо все очистить. И справедливости должно стать больше», — подчеркнул президент.

Глава государства также заявил, что все соответствующие органы, в частности НАБУ и САП, должны работать полноценно, а Генеральная прокуратура должна обеспечивать неотвратимость наказания для нарушающих закон.

«Важно, что Генеральный прокурор настроен на то, чтобы в Украине реально обеспечивалась неотвратимость наказания тем, кто идет против закона. И это то, что действительно нужно для Украины. лежащие дела должны расследоваться», — заявил Зеленский.

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Отдельно он вспомнил о высокопоставленных чиновниках, которые сбежали из Украины и до сих пор живут за границей без каких-либо юридических последствий.

«Годами бежавшие из Украины чиновники почему-то спокойно живут за границей — в очень приятных странах и без юридических последствий. Это ненормально. Нет никакого рационального объяснения, почему уголовные производства на миллиарды „висят“ годами», — подчеркнул он.

Президент также заявил о недопустимости утечек информации в Россию.

«Нет никакого объяснения, почему россияне до сих пор могут получать информацию, которая им необходима. Важно, чтобы без россиян. Важно, чтобы была неотвратимость наказания и чтобы общество это действительно видело», — подытожил Зеленский.

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Ранее сообщалось, что Кирилл Буданов на фоне протестов против закона по НАБУ сказал, что именно может спасти Украину в этой ситуации.

Мы ранее информировали, что 22 июля Верховная Рада приняла скандальный законопроект, отдельные пункты которого ликвидируют независимость НАБУ и САП и подчиняют их деятельность генпрокурору.