Зеленский в тамбуре поезда рассказал, как наши воины защищали небо Киева и других городов

В среду, 19 апреля, президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее обращение, возвращаясь из командировки в Волынскую область, прямо в тамбуре поезда.

Украинский лидер не только рассказал о результатах поездки, но и отметил, что украинские защитники неба с сегодняшнего дня имеют мощные системы противовоздушной обороны.

"На уровне государства делается все, чтобы увеличивать возможность защищать и защищаться от российских ударов. Системы ПВО и другое оружие для защиты неба уже сейчас у нас в Украине очень серьезные. Но должны быть – и, уверен, будут – еще более мощные”, — подчеркнул Зеленский.

Президент выразил благодарность всем, кто "своей точностью и быстротой обеспечивает эффективность для всего того оружия, которое появилось у нашего государства".

В частности, он отметил особую точность воинов 160-й зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" и мобильные огневые группы 164-й Слободской радиотехнической бригады воздушного командования "Восток".

"В течение суток наши воины защищали небо Днепропетровщины, Киева, области, других городов, других наших регионов", — подчеркнул президент.

Владимир Зеленский также сообщил, что во время своего визита на Волынь посетил пограничников на границе, в частности, с Беларусью.

“Обустройство границы, защита, развитие приграничной территории – много вопросов. Волынь демонстрирует настоящую крепость, и это чувствуется в том, как регион усиливает безопасность всего государства”, — отметил украинский лидер.

Президент отметил пограничников наградами, заметив, что они — настоящие герои, выполнившие сотни боевых задач, воюя вместе со всеми Силами обороны на самых сложных направлениях — в частности в Бахмуте. Он также заверил, что новые подразделения пограничных войск присоединятся к активным действиям в контрнаступлении.

Находясь на Волыни, Владимир Зеленский также провел широкое совещание с руководителями региона, местными правоохранителями, военными и всеми, кто отвечает за безопасность и социальное состояние области.

“Договорились о нескольких инфраструктурных проектах, которые усилят Волынь – это важно – и позволят гарантировать долгосрочные рабочие места и экономический рост. Уверен, что все это мы обязательно реализуем. Очень скоро”, – пообещал украинский лидер.

Зеленский также сообщил о подготовке к новым международным мероприятиям, которые запланированы на ближайшее время, и поблагодарил Соединенные Штаты за очередной пакет военной поддержки, о котором объявлено сегодня.

Напомним, в США 19 апреля объявили о новом пакете военной помощи для Украины на 325 млн. долларов.

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