Зеленский: в Украине стартует строительство спортарен для получения права на проведение Евробаскета-2025

Зеленский: в Украине стартует строительство спортарен для получения права на проведение Евробаскета-2025

В стране действует проект "Здоровая Украина".

Украина выполнит все требования, необходимые для того, чтобы получить право на проведение мужского чемпионата Европы по баскетболу в 2025 году, в частности в сфере развития спортивной инфраструктуры.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время встречи с президентом Международной федерации баскетбольных ассоциаций Европы (ФИБА Европа) Тургаем Демирелем, передает пресс-служба Офиса Президента.

"Для меня это очень важная встреча, потому что спорт, и в частности Евробаскет - это сейчас один из важных приоритетов для государства. Кроме того, такие события и победа в борьбе за право их проводить объединяют нацию", - отметил Зеленский.

Он напомнил, что в стране действует программа "Здоровая Украина", которая имеет целью популяризацию спорта среди украинцев, в частности среди детей.

"Поэтому важно, чтобы были условия, соответствующая спортивная инфраструктура", - отметил Глава государства.

Как рассказал в Facebook заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, возведение многофункциональных арен, где можно проводить соревнования уровня Евробаскета, стартует в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" уже в следующем году в четырех городах: Киеве, Днепре, Львове и Одессе.

По словам Тимошенко, за два последних года Украина доказала, что может строить спортивную инфраструктуру быстро и качественно.

"Современные баскетбольные арены станут частью большого паззла новой спортивной инфраструктуры Украины. Справиться с их строительством планируем в течение двух лет", - подчеркнул он.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский принял участие в торжественном открытии урбан-парка на территории киевского ВДНГ в Киеве. Глава государства заявил, что по программе "Большая стройка" в 2022 году подобные парки будут открыты во Львове, Кропивницком, Кривом Роге, Днепре, Харькове и Сумах.

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