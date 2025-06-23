Владимир Зеленский / © скриншот с видео

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В ходе визита в Великобританию Владимир Зеленский провел переговоры с Премьер-министром Британии Киром Стармером, обсудив оборонное сотрудничество и пути усиления давления на Москву. Украинский президент назвал Россию, Иран и Северную Корею «коалицией убийц».

Об этом пишет The Guardian.

Его прибытие в Великобританию в понедельник состоялось спустя всего несколько часов после очередного мощного авианалета Кремля на Киев. Атака, которую Зеленский охарактеризовал как «абсолютно циничный удар», была совершена с помощью 352 беспилотников (из них половина иранского производства «Шахед») и северокорейских баллистических ракет. В результате атаки погибли по меньшей мере 10 человек, а пять гражданских жилых домов получили серьезные повреждения.

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«Наши противовоздушные защитники сбили большое количество беспилотников и ракет, но не все», — написал Зеленский в социальных сетях.

Он подчеркнул опасность, происходящую от этого альянса, заявив: «Каждый в странах, граничащих с Россией, Ираном и Северной Кореей, должен тщательно подумать о том, смогут ли они защитить жизнь, если эта коалиция убийц будет продолжать распространять свой террор».

Ранее Зеленский поддерживал ракетные удары Дональда Трампа по ядерным объектам Ирана. 2022 году.

Обсуждение прекращения войны и влияния США

Зеленский недавно прибыл в Великобританию. По словам украинских должностных лиц, главная цель визита — чтобы заставить Россию остановить войну. вроде бы неблагодарность.

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Переговоры в понедельник охватили вопросы санкций и позиции администрации Трампа, которая пока отказывается наказывать Россию и почти прекратила поставки американского оружия в Киев.

«Мы будем вести переговоры о новых и мощных шагах, чтобы усилить давление на Россию по поводу этой войны и положить конец ударам», — сказал Зеленский о своей поездке в Лондон. Кроме переговоров со Стармером, он встретился с королем Карлом в Виндзорском замке и посетил украинских солдат, проходящих военную подготовку в Великобритании.

Предстоящие встречи и эскалация конфликта

Ожидается, что Зеленский посетит двухдневный саммит НАТО на этой неделе в Гааге и должен встретиться с генеральным секретарем альянса Марком Рютте. Пока неизвестно, состоится ли его личная встреча с Трампом, который, как ожидается, прибудет во вторник и будет настаивать на увеличении оборонных расходов стран-членов НАТО.

После возвращения Трампа в Белый дом в январе Россия значительно усилила свои воздушные атаки на Украину. Она отклонила предложение Зеленского о 30-дневном прекращении огня и продолжает обстреливать гражданское население. В понедельник удары были нанесены по жилым районам, больницам и спортивной инфраструктуре.

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Наибольшие разрушения потерпел Шевченковский район, где обрушилась секция пятиэтажного жилого дома. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в районе погибли шесть человек. Десять других, включая беременную женщину, были спасены из соседней высотки, которая также получила значительные повреждения.

Алексей Позичанюк, 29-летний житель дома рядом с пострадавшим, рассказал Associated Press, что услышал свист приближающейся ракеты и «замер от ужаса», прежде чем почувствовать удар.

«Окна вылетели, стекло летело повсюду. Мы едва спустились вниз с моим ребенком. Здесь все горело», — поделился он.

Напомним, генеральный секретарь Альянса Марк Рютте поделился своим мнением, будет ли Украина в НАТО. По его словам, путь Украины в НАТО необратим.

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