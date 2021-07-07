Зеленский в Вильнюсе принял участие в торжественной церемонии исполнения гимна Литвы

Праздничное действо состоялось на Кафедральной площади Вильнюса.
Общие интересы и цели. Президент Владимир Зеленский принял участие в торжественной церемонии исполнения Национального гимна Литовской Республики.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.
Праздничное действо прошло на Кафедральний площади Вильнюса с участием президента Гитанаса Науседы, первой леди Литвы и приглашенных гостей.
До этого в рамках рабочего визита Зеленский поздравил литовцев с национальным праздником — Днем государственности. В своей речи Зеленский вспомнил историю отношений двух государств и поблагодарил президента Литвы за многолетнюю поддержку евроатлантических стремлений Украины. Также пообещал и с нашей стороны поддерживать народ Литвы.
7 июля в рамках рабочего визита в Вильнюс у украинской делегации запланировано участие в международной конференции по вопросам реформ в Украине.