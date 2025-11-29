Зеленский отреагировал на массированный удар РФ по Киеву

Владимир Зеленский. / © Владимир Зеленский

Ночью и утром 29 ноября российская оккупационная армия атаковала Украину . Под прицелом находился Киев и область. Около 36 ракет и около 600 дронов выпустили россияне против обычной жизни.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Главные целые атаки - энергетика и гражданские объекты, много повреждений и пожаров в жилых домах. На сегодняшний день известно о десятках раненых и трех погибших", - подчеркнул глава государства.

Зеленский подчеркнул, что "нужно работать, "не теряя ни одного дня, чтобы было достаточно ракет для систем ПВО, чтобы все было необходимо для нашей защиты и для давления на Россию".

По словам президента, важно, чтобы Европа приняла решение по замороженным активам, "если Москва не хочет отказываться от ударов дронов и ракет".

"И точно нужно говорить со всеми партнерами о шагах, чтобы эту войну закончить", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ночью и утром 29 ноября армия РФ атаковала Киев со всех сторон. Оккупанты запускали по столице беспилотники, разные ракеты на даже аэробистику "Кинжалы". В результате атаки произошли повреждения жилых частных домов и многоэтажек. По меньшей мере, два человека погибли.

