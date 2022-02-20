Зеленский вместе с женой почтил память Героев Небесной Сотни (видео)

Владимир и Елена Зеленские почтили память погибших во время кровавых событий на Майдане восемь лет назад.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 20 февраля, в День Героев Небесной Сотни, почтил память погибших активистов.

Соответствующий видеоролик опубликовал президент в своем Twitter.

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Вместе с президентом почтила память Героев Небесной Сотни и первая леди Елена Зеленская. Вместе они установили лампадки у креста на месте гибели Героев Небесной Сотни на улице Институтской в ​​центре Киева.

"Вечная память погибшим на Майдане! Вечная память Героям Небесной Сотни!" – написал Зеленский в публикации.

Президент подчеркнул, что украинский народ и сегодня демонстрирует мировому сообществу свое единство и преданность демократическим ценностям, за которые положили жизнь и Герои Небесной Сотни на Майдане, и воины на востоке Украины.

"Сегодня мы чтим память Героев Небесной Сотни – соотечественников, без колебаний отдавших свою жизнь за желаемую нашим народом свободу, за право жить в независимом государстве, в семье европейских народов. Их подвиг – это свидетельство несгибаемости украинцев, которые продолжают бороться за свое будущее", – отметил Владимир Зеленский.

Президент и первая леди также ударили в Колокол Достоинства, который установлен на территории будущего Национального мемориала Героев Небесной Сотни. На памятнике размещена надпись "Слава Украине! Небесной Сотни слава!".

Вечная память погибшим на Майдане! Вечная память Героям Небесной Сотни! pic.twitter.com/HDXCd6iARJ – Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) February 20, 2022

Напомним, 20 февраля Украина чтит память Героев Небесной Сотни, которые ценой собственной жизни защищали идеалы демократии, отстаивали права и свободы граждан, европейское будущее нашего государства. Именно в этот день 8 лет назад на Майдане погибло больше всего активистов Революции Достоинства.