Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации в Украине.

Соответствующие законопроекты появились на сайте Рады 12 августа.

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Их должны рассмотреть в ближайшее время.

Напомним, ранее стало известно, что на ближайшем пленарном заседании Парламент снова продлит срок действия военного положения, которое ввели в Украине из-за циничного полномасштабного вторжения страны-террористки РФ.

"Это будет уже четвертое продление за этот год. Последний раз действие военного положения было продлено на 90 суток, до 23 августа. Пока Срок продления неизвестен, но ожидается, что он, к сожалению, будет также достаточно длинным", — сообщил нардеп от партии. Голос" Ярослав Железняк.

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