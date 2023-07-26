Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

Действие мобилизации и военного положения могут продлить до 15 ноября 2023 года.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и общей мобилизации.

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Соответствующие законопроекты опубликованы на сайте парламента.

В тексты законов не опубликованы, поэтому точно не известно, на какой срок будет продлено военное положение и мобилизация.

Ранее военное положение и мобилизация продолжались на 90 дней. Таким образом, действие могут продлить до 15 ноября 2023 года.

Если срок будет продлен, то это будет 8 раз, когда в Украине продолжают военное положение и общую мобилизацию, которые были введены с 24 февраля 2022 года после полномасштабного вторжения в Украину.

Напомним, ранее сообщалось, что на посты всех пограничников Украины разослали указание о запрете на выезд всех чиновников и депутатов за границу.

Кроме того, мы ранее информировали, что Верховная Рада намерена в ближайшие дни снова продлить сроки действия военного положения и общей мобилизации в Украине.

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