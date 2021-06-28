Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о большом гербе Украины

Законопроект определен как неотложный.

В понедельник, 28 июня, на торжественном заседании Верховной Рады по случаю 25-й годовщины принятия Конституции Украины президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента как неотложный проект закона о большом Государственном гербе Украины. Об этом стало известно из трансляции заседания Совета.

Во время своего выступления на торжественном заседании президент Зеленский отметил, что на протяжении 25-ти лет, со времени принятия Конституции, в Украине существует только один незакрытый вопрос относительно государственных символов.

"Единственный государственный символ, который прямо предусмотрен Конституцией Украины и которого до сих пор не существует — это большой герб Украины. За эти годы было много конкурсов, споров, были разные мнения и разные видения — это нормально, это демократия. В год 30-летия независимости и 25 -лиття Конституции нужно в этом вопросе наконец поставить точку", — подчеркнул президент.

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При этом Зеленский объявил, что вносит на рассмотрение парламента законопроект о большом Государственном гербе и определяет его как неотложный для внеочередного рассмотрения. Докладывать законопроект во время его рассмотрения на пленарном заседании будет первый президент Украины Леонид Кравчук.

Напоминаем, что в ноябре 2020 организационный комитет объявил победителей в конкурсе на лучший эскиз большого Государственного герба Украины. Им стал художник, соавтор Малого герба Алексей Кохан. Эскиз-победитель содержит обязательные элементы для большого Государственного Герба, в частности: герб Войска Запорожского, воина-казака, рыцаря с мушкетом и Знака Княжеского Государства Владимира Великого, то есть Малый Государственный герб.

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