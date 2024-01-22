Зеленский внесет в Верховную Раду законопроект о множественном гражданстве

Документ позволит иметь наше гражданство всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня, 22 января, внесет в Верховную Раду ключевой законопроект, который позволит принять комплексные изменения в законодательство и ввести институт множественного гражданства.

Об этом глава государства подчеркнул в своем обращении по случаю Дня Соборности Украины.

Решение о внедрении института множественного гражданства, по мнению Зеленского, – это еще одно проявление свободы в Украине.

"Этот документ позволит иметь украинское гражданство всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира. Конечно, кроме граждан России", – подчеркнул президент.

По его словам, это касается всех украинцев, которые в периоды разных волн эмиграции были вынуждены покинуть родную землю и оказались в Европе, США, Канаде, странах Азии, Латинской Америки.

"Это также будет касаться всех, кто помогает Украине, несмотря на разделяющие сотни тысяч километров, и иностранных добровольцев, которые воюют за наше государство....Украинцы по происхождению, которые давно доказали, что являются украинцами по духу. И после многих лет ожидания они, наконец, должны стать украинцами и по паспорту. На законодательном уровне", — отметил он.

Ранее сообщалось, что Зеленский не исключает введения в Украине множественного гражданства.

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