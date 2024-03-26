Зеленский внезапно уволил Данилова: что случилось и кто теперь глава СНБО

Во вторник, 26 марта, президент Украины Владимир Зеленский внезапно уволил Алексея Данилова. Уже назначен новый секретарь СНБО Украины.

Почему Данилова отправили в отставку, какой скандал с ним был недавно и кто теперь его заменит – смотрите в эксклюзиве TSN.ua.

Слухи об уходе Данилова уже были

В течение двух месяцев ходили слухи об увольнении Алексея Данилова с должности секретаря СНБО, впрочем, все эти вбросы систематически опровергали. С последнего – в начале февраля 2024 года отрицали это и в центре противодействия дезинформации.

"Некоторые телеграм-каналы распространили информацию о якобы увольнении секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова. Подобные "инсайды" – фейк, играющий на руку врагу".

А уже 26 марта на сайте президента появился указ об увольнении Данилова с должности секретаря СНБО. Напомним, что Данилов был тринадцатым секретарем СНБО Украины и занимал этот пост от 3 октября 2019 года. Данилов также прокомментировал свое увольнение. Он поблагодарил президента за доверие и команду за работу.

Идут обсуждения, почему так внезапно его сняли с должности. Одна из версий: недавно Данилов, говоря о предложении Китая о мирных переговорах с Россией при условии оставления ей захваченных территорий Украины, заявил, что наша страна сама будет решать свою судьбу. При этом он "пикантно" обезобразил имя спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя, недавно посетившего Киев.

Кто стал новым секретарем СНБО

Стало ли именно это эффектное интервью стартом к размышлению об увольнении Данилова? Однако в сети уже предполагают, что это лишь некая "перетасовка", а "крест" на Данилове никто не ставит, наоборот – предрекают должность посла в Норвегии. Ну, а теперь уже известно, кто стал новым секретарем СНБО Украины. Зеленский подписал указ о назначении на эту должность Александра Литвиненко, возглавлявшего Службу внешней разведки с июля 2021 года. До этого, с 4 апреля 2014 года по 13 августа 2019 года, был заместителем секретаря СНБО. Литвиненко также является доктором политических наук, профессором, а также заслуженным деятелем науки и техники Украины, госслужащим второго ранга и генерал-майором запаса. Награжден орденом князя Ярослава Мудрого V степени, наградой президента Украины – юбилейной медалью "25 лет независимости Украины".

Новый и руководитель внешней разведки

Следовательно, и на должность главы Службы внешней разведки назначили нового руководителя. Им стал Олег Иващенко. Что интересно, о нем очень мало известно. И это неудивительно. До этого назначения Иващенко являлся первым заместителем начальника Главного управления разведки Министерства обороны и помощником главка ВСУ. Имеет звание генерал-лейтенанта. Причем должность первого заместителя начальника ГУР он, что характерно, занимал долго – при разных начальниках и "пережил" разных президентов.

Еще в 2017 году, то есть при Порошенко, он был первым заместителем председателя ГУР Василия Бурбы. И ему даже удалось сохранить свой пост после достаточно скандальной отставки последнего в 2020 году на фоне скандала с отменой операции по самолету с "вагнеровцами", оставшись первым заместителем уже при Буданове. Ну и больше откровенной информации об Иващенко нет. Поэтому все новые детали относительно новых перестановок – будем сообщать впоследствии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал увольнение Алексея Данилова с должности секретаря СНБО и назначения вместо него Александра Литвиненко, до этого возглавлявшего Службу внешней разведки (СВР).

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