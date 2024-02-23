Зеленский во Львове подписал с премьером Дании соглашение о безопасности: что предусматривает документ

Согласно соглашению, которое будет действовать 10 лет, в этом году Дания предоставит Украине военную поддержку на сумму не менее 1,8 млрд евро.

В пятницу, 23 февраля, во Львове президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между двумя государствами.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале президента Зеленского.

“Сильный документ, подтверждающий непреклонную поддержку Данией нашего народа. В частности, [военную поддержку] на сумму не менее 1,8 млрд евро в текущем году. Дания также будет поддерживать усилия по обеспечению целостного потенциала F-16 через авиационную коалицию: предоставление истребителей, боеприпасов, тренажеров, обучение, обслуживание", — говорится в сообщении.

На сайте президента уточнили, что этим соглашением также предусмотрено, что датский Фонд в поддержку Украины на общую сумму 8,5 млрд евро будет покрывать поддержку в 2023-2028 годах и служить комплексной основой для долгосрочной военной помощи и помощи в гражданской сфере.

Дания будет оказывать поддержку Украине в течение десяти лет действия этого соглашения.

Что предполагает соглашение с Данией

Документ предусматривает постоянную военную помощь в различных сферах в координации и сотрудничестве с соответствующими международными партнерами и учреждениями, сосредотачиваясь на военно-воздушных силах и противовоздушной обороне, морской безопасности, разминировании, технологиях и беспилотниках, а также других ключевых возможностях Украины.

Партнеры будут сотрудничать, чтобы Украина могла противодействовать российской киберагрессии, кибершпионажу и гибридной войне.

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Дания также продолжит активно взаимодействовать с городом Николаевом и Николаевской областью для поддержки их реконструкции, устойчивости и реформ.

Кроме того, соглашение подтверждает поддержку со стороны Дании будущего членства Украины в ЕС и НАТО, в частности, путем поддержки планов реформ Украины и совместимости ее Сил обороны и безопасности с Альянсом. Стороны подтверждают, что Украина является неотъемлемой частью евроатлантической и глобальной безопасности. Украина, со своей стороны, обязуется имплементировать реформы, определенные ЕС, МВФ и НАТО.

В случае будущего вооруженного нападения России на Украину, соглашение предусматривает проведение консультаций в течение 24 часов с целью определения соответствующих дальнейших шагов.

С полным текстом сделки можно ознакомиться здесь.

Напомним, 16 февраля президент Владимир Зеленский и французский лидер Эммануэль Макрон подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Украины в Елисейском дворце. В тот же день канцлер Германии Олаф Шольц и украинский подписали соглашение о гарантиях безопасности в Берлине. Первое такое соглашение было подписано между Украиной и Британией в Киеве.

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