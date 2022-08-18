Зеленский во Львове провел встречу с генсеком ООН: о чем договорились (фото)

Стало известно, о чем договорились президент Украины Владимир Зеленский и генсек ООН Антониу Гутерреш.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу во Львове с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Стороны обсудили "зерновые" соглашения, вопросы освобождения украинских пленников, незаконную депортацию и ядерній шантаж РФ на Запорожской АЭС.

Об этом глава украинского государства рассказал на своем канале в Telegram.

"Во Львове провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Договорились о продолжении координации в реализации зерновой инициативы. Обсудили возможные направления ее развития, вопросы незаконной и принудительной депортации украинцев, освобождение из плена наших военнослужащих и медиков", — отметил Зеленский.

По его словам, стороны особое внимание уделили теме ядерного шантажа России на Запорожской атомной электростанции.

"Этот сознательный террор со стороны агрессора может иметь глобальные катастрофические последствия. Поэтому ООН должна обеспечить безопасность этого стратегического объекта, его демилитаризацию и полное освобождение от российских войск", — подытожил глава государства.

фото/Zelenskiy/Official

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в среду, 17 августа, прибыл во Львов. В Украину генсека ООН пригласил президент Владимир Зеленский. Главная тема визита Гутерреша 18 августа – реализация соглашений по экспорту украинского продовольствия. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик также заявил, что основными темами встречи является прекращение войны в Украине, ситуация с безопасностью Запорожской АЭС и работа "зернового" соглашения.

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