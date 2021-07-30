Зеленский во время визита на Донбасс почтил погибших в боях за освобождение Авдеевки

Зеленский во время визита на Донбасс почтил погибших в боях за освобождение Авдеевки

Глава государства возложил цветы к мемориалу, который в этом году получил статус памятника.

В пятницу, 30 июля, во время рабочей поездки в Донецкую область президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы к Мемориалу памяти воинов Операции объединенных сил/Антитеррористической операции, погибших в боях за Авдеевку. Об этом сообщили в пресс служба главы государства.

Этот мемориал был создан в память о боях у Авдеевской промзоны. Самое жаркое противостояние происходило 29 января — 3 февраля 2017 года с участием 72-й ОМБр, бойцам которой удалось оттеснить пророссийские вооруженные формирования с позиций.

После этих столкновений военнослужащие 72-й ОМБр и волонтеры создали памятный знак-инсталляцию в честь погибших защитников Авдеевки, который был открыт в сентябре 2017 года. В 2019 году здесь были установлены две плиты с именами павших бойцов.

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Мемориальный комплекс состоит из несколько объектов — в частности, из башни танка Т-64БВ, в котором погибли украинские бойцы; санитарного транспорта УАЗ-452, уничтоженного российскими оккупантами во время эвакуации раненых с поля боя, башни боевой машины десанта, которая была уничтожена во время боя с российскими оккупантами; блиндажа-музея и элементов оружия, снаряжения и обломков боеприпасов, которыми враг обстреливает позиции наших военных.

Также комплекс включает мемориальный крест и памятные доски Герою Украины Андрей Кызыле и кавалеру ордена "За мужество" Яну Пуцулаю, павшим в боях за Авдеевку.

В 2021 году с целью увековечения памяти погибших защитников Украины командование 72-й ОМБр при поддержке Авдеевской городской военно-гражданской администрации приняло решение о реконструкции знака памяти и передачи его на баланс города.

"Достойное почитание памяти наших украинских героев — наш долг. И я рад, что для этого после семи лет войны в этом месте наконец появился соответствующий символ — знак памяти военнослужащих Вооруженных Сил Украины и добровольческих формирований, погибших в боях за Авдеевку ", — отметил после возложения цветов Владимир Зеленский.

Напомним, что 30 июля президент Украины Владимир Зеленский отбыл с рабочим визитом в Донецкую область, где состоится выездное заседание СНБО.

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