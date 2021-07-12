Россия не отвела своих войск от украинской границы, - Зеленский

Россия не отвела своих войск от украинской границы, - Зеленский

Президент Украины объяснил, что отвод войск России было достаточно условным и фактически таким, что не произошло вообще.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия не увела своей войск от украинской границы.

Об этом он сказал 12 июля под время совместного брифинга в Берлине с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Президент также отметил, что участники "нормандского формата" должны давить на Россию, чтобы вернуть незаконно аннексированы украинские территории.

"Сегодня вы знаете прекрасно есть концентрация российских войск на нашей государственной границе. Эта концентрация остается высокой, потому что отвод войск Россией было достаточно условным и фактически таким, что не произошло вообще. Поэтому я считаю, что" Северный поток-2 "и я это пани Меркель сказал откровенно, мы должны все рассматривать с Германией, Францией и другими участниками "норманнского формата", поскольку — это неотъемлемой вопрос безопасности в Украины", — сказал президент Зеленский.

Напомним, сегодня президент Украины встретился с немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером, они говорили больше часа. А накануне, в воскресенье, глава Украины познакомился с вероятным преемником Меркель на посту канцлера — кандидатом от ХДС-ХМС Армином Лашетом, говорят, общались долго и дружелюбно. Именно новое немецкое правительство, независимо от коалиции, может критически относиться к газопроводу в обход Украины.

Также о "Северным потоке-2" говорил сегодня Владимир Зеленский с канцлером Германии Ангелой Меркель за ужином.

Также стало известно, что Зеленский не будет обсуждать с Меркель денежную компенсацию Украине за "Северный поток-2".

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