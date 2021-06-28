Зеленский во время выступления в Раде обратился к нардепам и чиновникам

Зеленский во время выступления в Раде обратился к нардепам и чиновникам

Президент напомнил присутствующим 3 основных приоритеты Конституции Украины.

Сегодня, в День Конституции Украины Верховная Рада собралась на торжественное заседание. С речью к присутствующим в зале нардепам и чиновникам обратился президент Украины Владимир Зеленский.

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В конце своего выступления он напомнил присутствующим о приоритетах, указанных в Конституции.

"В заключение, хочу обратиться к народным депутатам Украины к чиновникам и всех других государственных служащих независимо от ранга и от статуса.

После первых слов трех статей нашей Конституции, следующие статьи нашего основного Закона начинаются такими словами, как: государство, земля, общественная жизнь, права и свободы, граждане, дети, экологическая безопасность, правовой порядок, защиту отечества, государственный язык и символы, право голоса, народное волеизъявление ... и очень далеко после них, почти в конце упоминаются слова: президент Украины, народные депутаты и Кабинет министров.

В Конституции четко определен приоритет. Все то, что гораздо выше нас всех, наших интересов и наших амбиций, все то, что мы должны защищать и обеспечивать, все то, чему и кому мы служить. Большинство я сегодня назвал. Возможно вы запомнили не все, но главное запомнить три: Украина, суверенитет, человек ", — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что впервые за 311 лет в Украину из Швеции в 30-й годовщины нашей независимости привезут оригинал Конституции Пилипа Орлика.

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