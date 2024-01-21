Зеленский: "Вопрос о мобилизации — это прежде всего вопрос справедливости"

Есть люди, которые с первых дней на войне. Им нужна замена.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мобилизация — это не только когда солдаты уходят на фронт.

Соответствующее заявление президент сделал в интервью британскому телеканалу Channel 4 News.

"Они (воины – ред.) заслуживают справедливости, что их заменят другие. И если не хватает людей натренированных, профессиональных, то надо военным дать инструмент в виде мобилизации, чтобы они могли мобилизовать часть общества, а затем подготовить. Это очень важно – подготовить, не бросать их на поле боя. В противном случае у них будет меньше шансов выжить. Это совсем неправильно, потому что это не мясо, это - люди. Надо с этим взвешенно обходиться", — отметил президент.

По его мнению, несправедливо, когда кто-то погибает за другого.

"Поэтому важен закон о мобилизации – умный и справедливый. Для военных это нужно. Нельзя просто сказать – им хватит их армии. Это просто нечестно и неправедно. А прежде всего людям очень важно сказать – куда он идет, он будет тренирован, у них будет достаточно всего, на что он рассчитывает. Он не может идти прямо во тьме и не знать выхода, на сколько он уходит", — сказал он.

Ранее Владимир Зеленский достаточно резко высказался по поводу мобилизации.

"Мы — в войне. Поэтому или работаешь, или воюешь", — отметил президент.

Комментируя потребность ВСУ в новобранцах, Зеленский объяснил позицию Украины по отношению к мужчинам мобилизационного возраста, которые находятся за границей. Он отметил, что Украине всегда не хватает людей на фронте, потому что Российская Федерация мобилизует и бросает на убой трупы.

В то же время, как отмечает глава государства, Украине всегда не хватает людей во время войны.

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