Зеленский: война не закончится частными договоренностями кучки политиков

Зеленский заявил, что война на Украине не может закончиться кулуарными договоренностями политиков.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что завершение войны невозможно только из-за частных договоренностей и тишины на фронте.

Об этом глава государства сказал во время выступления на 76-й сессии Северного совета.

"Эта война не может закончиться просто тишиной на фронте после кулуарных дискуссий и частных договоренностей кучки политиков. Мы должны вернуть в Украину депортированных и пленных. Мы должны восстановить справедливость для миллионов людей, чьи города и села были разрушены российскими бомбами", – подчеркнул глава государства.

Зеленский подчеркнул необходимость не допустить повторения российской агрессии через возобновление силы международного права и Устава ООН, а также защитить суверенитет Украины, территориальную целостность и право народа жить свободно.

Президент призвал продолжить давление на Россию через эффективные санкции, остановку российского теневого танкерного флота, финансирующего агрессию Путина, и предоставление необходимого вооружения украинским военным. Он также попросил продолжить развитие совместного и национального производства средств противовоздушной обороны, оружия и микрочипов.

Глава государства выразил благодарность странам-партнерам за поддержку Плана победы Украины – четкого перечня пунктов, которые могут принудить Россию к настоящему миру. По его словам, накануне этот вопрос обсуждался с премьер-министрами стран Северной Европы на саммите, где речь шла об обороне, совместном производстве, геополитических и экономических вопросах.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что готов рассматривать варианты завершения войны. В офисе президента назвали условия. Более того, Зеленский уточнил, какие действия России станут шагом к мирным переговорам. Все детали громких заявлений – читайте в эксклюзиве ТСН.ua.

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