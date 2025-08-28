Зеленский возмущен из-за действий Венгрии относительно "Мадяра": что сказал

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал запрет Венгрии на въезд командиру Сил беспилотника систем Роберту «Мадяру» Бровди. По словам украинского лидера, это вызывает негодование.

Об этом Зеленский написал в своем телеграмм-канале.

В Украине продолжают ликвидацию последствий одной из самых масштабных террористических атак РФ. В это время венгерские чиновники пытаются «выставить черное белым» и переложить на Украину вину за продолжающуюся войну.

Как подчеркнул лидер государства, мы в Украине восприняли положительно все предложения мира по прекращению огня и реальной дипломатии. А единственный, кто отверг их, — это Россия.

«К сожалению, справедливой реакции Венгрии на такое поведение России до сих пор нет, как нет даже соболезнований в связи с гибелью наших людей: только за одну эту ночь и только в Киеве российские дроны и ракеты унесли жизни 17 человек, и среди них четыре ребенка», — отметил Зеленский.

При этом, добавляет он, каждый день из Венгрии раздаются новые обвинения в адрес Украины. Более того, венгерские чиновники пытаются дискриминировать представителей венгерской общины в Украине. И это потому, что они защищают свое государство и людей.

«Если Венгрия действительно закрыла въезд в Венгрию и всю Шенгенскую зону одному из военных командиров, который является этническим венгром и гражданином Украины, это может вызвать только возмущение. Поручил МИД Украины выяснить все факты и реагировать соответственно», — указал он.

Напомним, Венгрия запретила въезд командиру украинской воинской части, нанесшей удар по нефтепроводу «Дружба». Речь идет о командующем Силах беспилотных систем Роберта «Мадяра» Бровди.

Власти заявили, что «это было нападение на суверенитет Венгрии, которое ставило под угрозу энергетическую безопасность Венгрии. Как утверждает глава МИД Венгрии Петер Сиярто, Украина должна получить за это последствия.

Андрей Сибига назвал заявление Петера Сиярто «беззастенчивым» в день, когда в результате российских ударов в Украине погибли люди. В ответ Киев примет зеркальные меры по Венгрии.

«Как беззастенчиво публиковать такое после жестокого нападения террористического государства России. Петр, если российский трубопровод для тебя важнее украинских детей, которых Россия убила сегодня утром, это моральный упадок. Венгрия находится на неправильной стороне истории. Мы будем действовать зеркально», — отреагировал Сибига на сообщение Сиярто.