Зеленский возвышает свое ближайшее окружение: Bloomberg о назначении Сибиги главой МИД

Новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига за годы работы в дипломатической службе наладил тесные контакты с Польшей, Турцией и другими странами-членами НАТО. Но его самой важной квалификацией может быть близость к центральной власти.

Об этом пишет Bloomberg.

Карьера нового главы МИД Украины

Известно, что Сибига после окончания Львовского национального университета имени Ивана Франко в 1997 году работал в министерстве в Киеве, затем в посольстве в Польше, а в 2016 году стал послом в Турции. В течение первых двух лет полномасштабной войны он работал в офисе президента, прежде чем стать заместителем экс-главы МИД Дмитрия Кулебы.

Авторы статьи отмечают, что 49-летний Сибига уже доказал свои способности, работая в ОПУ. Например, известно, то он использовал свои контакты в Анкаре, чтобы договориться о снятии блокады Черного моря и восстановить экспорт украинского зерна.

Хотя Зеленский заранее намекал о грядущих перестановках в правительстве, череда отставок и назначений министров на прошлой неделе прошла без особых объяснений и оставила западных союзников в недоумении. По мнению издания, в этих перестановках четко прослеживается, что Зеленский возвышает свое ближайшее окружение, включая опытного дипломата Сибигу.

"Не в стиле этого президента – брать на борт людей со стороны. Он считает, что его решения лучшие, а для дискуссий нет места. Поэтому есть определенный консерватизм", – отметил Юрий Якименко, президент киевского аналитического "Центра Разумкова".

Главные задачи Андрея Сибиги

Вступив в должность, Андрей Сибига публично заявил в своих соцсетях, что под его руководством внешняя политика Украины будет определяться "реалиями войны".

"Задача номер один для украинской дипломатии – от посла до атташе – обеспечение обороноспособности Украины. Оружие, оружие, и еще раз – оружие", – написал Сибига в Facebook.

За этой целью прослеживаются стремления Украины стать членом НАТО и ЕС, а также реализация мирного плана Зеленского, который подразумевает, в том числе попытки привлечь на свою сторону Китай, Индию, Бразилию и Южную Африку.

Этот проект оказался сложной задачей, и связи Сибиги с Турцией, как ожидается, дадут Украине определенное преимущество в его продвижении.

Сибига умеет "произвести впечатление"

Бывший министр обороны Алексей Резников заявил, что Сибигу уважали в администрации президента за его глубокие познания, особенно в вопросах отношений с Турцией. По его словам, Сибига, в отличие от некоторых украинских посланников, является "классическим" дипломатом.

Президент США Джо Байден обратил внимание на Сибигу во время своего визита в Киев в феврале 2023 года. Резников отметил, что Сибига "произвел впечатление" на Байдена, причем настолько сильное, что американский президент вспомнил о нем на саммите НАТО в Литве позднее в том же году.

Новый глава МИД также внес свой вклад в отношения с Польшей. После недавнего скандала в Польше из-за слов Дмитрия Кулебы, что вызвало очередное обострение отношений, Варшава положительно оценивает назначение Сибиги, считая его уравновешенным, профессиональным и открытым для диалога, сказал изданию источник в дипломатических кругах.

Сибига начал сглаживать ситуацию с Польшей уже в свой первый полный рабочий день, 6 сентября. В телефонном разговоре со своим польским коллегой Радославом Сикорским он поблагодарил за поддержку Украины.

Напомним, новый министр иностранных дел анонсировал сокращение штата во многих посольствах. Андрей Сибига также считает, что украинские дипломаты недостаточно присутствуют в центральных медиа страны пребывания.

Читайте также: