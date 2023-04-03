Зеленский впервые прокомментировал убийство пропагандиста Татарского: "Об этом должна думать Россия"

Зеленский сказал, что он "должен думать о нашей стране", а не о событиях в России.

Глава государства Владимир Зеленский отреагировал на убийство российского военкора, пропагандиста Владлена Татарского. Он сказал, что об этом "даже и не думает".

Об этом украинский президент сказал во время визита в Ягодный Черниговскую область в понедельник, 3 апреля.

"Я не думаю о том, что происходит в Санкт-Петербурге или Москве. Об этом должна думать Россия. Я думаю о нашей стране", — коротко ответил он на вопросы журналистов.

Напомним, 2 апреля был убит кремлевский пропагандист, "военкор" Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). В кафе в Санкт-Петербурге, где Татарский проводил встречу со своими поклонниками, сработало взрывное устройство. Он погиб на месте, еще несколько человек получили ранения.

По предварительным данным пропагандистов, девушка Дарья Трепова в 1997 году принесла в кафе статуэтку, в которой была заложена взрывчатка. На следующий день, 3 апреля, девушка была задержана и допрошена.

Взрыв прокомментировал представитель президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. Как заявил Песков, "киевский режим поддерживает террористические действия и, возможно, стоит за убийством Владлена Татарского, как и многих других людей с 2014 года — именно поэтому проводится спецоперация".

Кто такой на самом деле Паша Мерседес и в какие самые громкие скандалы вляпался митрополит Павел

Читайте также: