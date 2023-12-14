Зеленский впервые провел телефонный разговор с Туском и пригласил его в Киев

Зеленский убежден, что с новым правительством Польши Украина ускорит "решение всех вопросов".

В четверг, 14 декабря, президент Украины Владимир Зеленский и новый премьер Польши Дональд Туск провели первый телефонный разговор.

Об этом сообщил глава государства на странице X.

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"Находясь в Осло, провел телефонный разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Поздравил моего друга с назначением на должность главы правительства и началом новой страницы двусторонних отношений. Накануне заседания Европейского совета обсудили его будущие решения, которые будут способствовать единству всего европейского сообщества. Услышал слова искренней поддержки. Мы еще сильнее, когда мы вместе — Украина и Польша. Согласовали график дальнейших контактов", — написал он.

Зеленский убежден, что с новым правительством Польши Украина ускорит "решение всех вопросов наших отношений на взаимовыгодной основе".

По итогам разговора президент Украины опросил Дональда Туска посетить Украину "при ближайшем случае".

Напомним, 11 декабря Дональда Туска избрали премьером Польши. Во время присяги нового правительства он рассказал о главных целях и призвал западные страны продолжать поддерживать Украину в борьбе против России.

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