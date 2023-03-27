Зеленский впервые провел заседание Ставки на выезде: о чем говорили

Сегодня, 27 марта, президент Владимир Зеленский впервые провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего на выезде в Днепре.

Об этом глава государства рассказал в своем традиционном видеообращении.

"Именно здесь, в стратегическом городе центра нашей страны, после посещения Марганца и Никополя, Запорожья, передовых позиций наших воинов в Запорожской области. Командующие оперативных направлений доложили о фактической ситуации. Генерал Сырский, генерал Тарнавский – они были лично. Те, кто возглавляет оборону на Донбассе, на наиболее горячих направлениях. Были и онлайн-доклады командующих ОСУВ, прикрывающих юг и север. Был доклад Главкома и других", – рассказал Зеленский.

Также он поблагодарил бойцов нашей разведки "за мощную работу" сегодня в Бахмуте. Особо отметил подразделение "Кракен".

Кроме того, на Ставке обсудили общую ситуацию в прифронтовых районах, укрепление и защиту наших рубежей по всей протяженности фронта – от Херсонщины до Харьковщины.

"Каждый командующий понимает, что враг должен отвечать за каждый удар по нашим городам и селам, по нашим людям. За Славянск, Константиновку и Дружковку, Авдеевку и Торецк, за всю боль украинцев – и не только за время полномасштабной войны, но и за время с 2014 года", – отметил глава государства.

Особо он отметил город Днепр, назвав его крепостью, которая уже более девяти лет поддерживает фронт и бойцов.

"Именно здесь, в Днепре, еще с 14-го года тысячам наших воинов спасли здоровье после ранений. Днепр концентрировал работу волонтеров – с первых недель агрессии в 14-м году. Я благодарю тебя, Днепр, спасибо каждому и каждой здесь, в городе, кто помогает Украине стоять, стоять крепко и избивать оккупанта", – сказал Зеленский.

Запорожье

Сегодня президент посетил Запорожье и побывал на городе попадания российских ракет по жилым домам.

"Обычные дома... Сожжены, частично, к сожалению, разрушены. Десятки людей были ранены этим безумным российским ударом. Террористы точно знали, куда направляют свои ракеты. Осколочно-фугасные "Смерчи". По домам. 37 человек пострадали, двое погибли. Мои соболезнования тем, кто потерял родных и близких. Более 400 человек обратились за помощью", – сообщил он.

Зеленский заверил, что и за этот удар Россия будет отвечать и пообещал помочь тем, кто потерял жилье от этого и подобных ударов.

"Больно было смотреть на то, что Россия сделала с нашим Марганцем, с нашим Никополем. Но наши воины, каждый и каждая, кто сейчас на передовых позициях, кого мы сегодня посетили в Запорожье, точно знают, что им нужно, чтобы оттеснять врага с нашей земле. И это будет. Посетил сегодня наших бойцов в госпитале, где они восстанавливаются после ранений. Спасибо каждому врачу, каждой медицинской сестренке, всем волонтерам, которые помогают спасать бойцов", – говорит глава государства.

Встреча с руководителем МАГАТЭ Рафаэлем Гросси

"Тематика ясна: безопасность нашей энергетики, наших атомных станций. Прежде всего, Запорожской АЭС, которую Россия до сих пор использует для радиационного шантажа мира. Ни один террорист не доходил в своем цинизме до таких глубин, в которых Россия постоянно ищет и находит новое дно", — подчеркнул он. Зеленский.

Он предупредил международное сообщество: чем дольше российская оккупация ЗАЭС будет продолжаться, тем больше угроза безопасности Украины, всей Европы и мира.

Украина примет участие в Саммите за демократию

"Уже готовимся к важному международному событию, которое состоится на этой неделе по инициативе президента Байдена и Соединенных Штатов. Саммит за демократию. Украина примет участие. Наша позиция в поддержку свободы прозвучит, как всегда, прочно", — подытожил Зеленский.